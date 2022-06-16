حزب طالباني يدعو حزب بارزاني إلى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية

حزب طالباني يدعو حزب بارزاني إلى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس،التزامه بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية العليا ، مبينا ان حل الازمة بين بغداد واربيل بحاجة الى حوار أكثر جدية.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح  صحفي، إن “العلاقات بين بغداد واربيل يجب ان تنتهي باتفاقية ايجابية بين الطرفين سيما مع ارتباك الشارع وزيادة اسعار السلع الاساسية”.واضاف السورجي، ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا بخصوص النفط او اي موضوع اخر ملزمة لجميع الأطراف السياسية سواء رضيت فيها ام لم ترضى”.وبشأن المباحثات بين الاتحاد والديمقراطي ذكر السورجي، ان “العديد من الملفات العالقة سيتم حلها وسيتم طرح موضوع رئاسة الجمهورية في آخر حوار عسى ان يكون الحل عبر التوافق”.

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