حزب طالباني يرحب بالموعد الانتخابي الجديد

حزب طالباني يرحب بالموعد الانتخابي الجديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، اليوم الاربعاء، أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تجري وفقا لظروف مناسبة وتهيئة أرضية مناسبة لها وذلك في تعليقه على تحديد مجلس الوزراء العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لها.وقال جباري في حديث صحفي، إن “التوقيت السابق الذي كان من المفترض أن تجري الانتخابات فيه، لم يكن مناسبا نظراً لعدم قدرة الحكومة والمفوضية العليا على تهيئة المستلزمات الكافية لإجراء الانتخابات”.وأضاف أن “الموعد الجديد منطقي لـ 3 أسباب هي أن الحكومة تحتاج لدعم ومساندة للسيطرة على السلاح المنفلت، والعمل على تسوية الأوضاع في محافظة كركوك وأيضا السيطرة على الأزمة المالية والاقتصادية”، مشيرا  “وهذا كله سيسهم بإجراء انتخابات نزيهة، لذلك فأن التأجيل سيعطي مساحة أكبر للحكومة لعمل الأمور اللازمة”.

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