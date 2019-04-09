حزب طالباني يرد على روحاني:البيشمركة من قاتلت داعش وليس الحرس الثوري

حزب طالباني يرد على روحاني:البيشمركة من قاتلت داعش وليس الحرس الثوري
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي، الثلاثاء 9 نيسان 2019، أن لايران الفضل الكبير في الدفاع عن اقليم كردستان إبان هجوم تنظيم داعش في عام 2014، فيما أشار إلى ان هناك دوراً مهماً ايضاً لأمريكا والتحالف الدولي بتقديم الدعم والسلاح للبيشمركة في تصديها للتنظيم.وقال كلالي في حديث  صحفي له اليوم: إن “تنظيم داعش كان على بعد 10 كيلو متر عن مدينة أربيل وإيران كانت أول دولة تقوم بتقديم الدعم والسلاح لاقليم كردستان”.وأضاف أنه “على الرغم من فضل ايران الكبير ولكن كانت هنالك تضحيات كبيرة للبيشمركة والمواطنين في كردستان بالدفاع عن مدنهم”، مضيفا، كما أن “للأمريكان والتحالف الدولي الفضل ايضا بتقديم الدعم والمستشارين والسلاح والجميع ساهم بانقاذ اربيل من السقوط وليس ايران والحرس الثوري فقط”.وأشار إلى أن “ايران قدمت السلاح والدعم ولكن القتال على الارض لم يكن للحرس الثوري بل كانت لقوات البيشمركة والاجهزة الامنية الكردية”.ويأتي تصريح القيادي الكردي، على خلفية تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، بأن الحرس الثوري هو من أنقذ أربيل والسليمانية من السقوط في أيدي تنظيم داعش.وقال روحاني خلال كلمته بالجلسة الاستثنائية لمجلس الشورى الإيراني، ردا على تنصيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، إن “أمريكا تسعى للتعويض عن هزائمها من خلال إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب”، مبينا أن “الحرس الثوري هو من وقف إلى جانب الشعوب في سوريا والعراق ولبنان في مواجهة داعش”.وأضاف، أن “الحرس الثوري هو من أنقذ أربيل والسليمانية من السقوط في أيدي تنظيم داعش ووقف إلى جانب الشعوب في سوريا والعراق ولبنان في مواجهة الارهاب”.

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