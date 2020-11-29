حزب طالباني يرفض إناطة منصب محافظ كركوك إلى التركمان!

حزب طالباني يرفض إناطة منصب محافظ كركوك إلى التركمان!
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 السليمانية / شبكة أخبار العراق- رفض الرئيس المشترك للإتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إناطة منصب رئاسة الحكومة المحلية في كركوك للمكون التركماني.وقال طالباني في جلسة مع عدد من الاعلاميين ستُتبث كاملة في وقت لاحق من اليوم الاحد على قنوات تلفزة كوردية، إن مسألة تسنم التركمان لمنصب المحافظ “شائعات يتم تداولها”، مستدركا القول “من الصعب حدوث مثل هكذا أمر، ونحن ايضا لا نقبل به”.وكانت الحكومة الاتحادية قد عيّنت راكان سعيد الجبوري من المكون العربي محافظا بالوكالة لكركوك بعد إقالة المحافظ السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني الراحل نجم الدين كريم على خلفية اجراء اقليم كوردستان إستفتاء الإستقلال في شهر ايلول/سبتمبر من عام 2017.وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

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