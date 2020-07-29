حزب طالباني يرفض استقطاع رواتب موظفي الإقليم

حزب طالباني يرفض استقطاع رواتب موظفي الإقليم
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان الاقليم، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، الاربعاء، رفض حزبه استمرار الاستقطاعات في رواتب الموظفين في كردستان.وقال عثمان كريم، في حديث  صحفي، إن “رواتب الموظفين تشكل قوت المواطن وهي حق من حقوقهم الطبيعية والشرعية، ولايمكن الاستمرار بهذا الوضع، ويجب على حكومة اقليم كردستان البحث عن البديل لتوفير السيولة المالية”.وأضاف كريم، أن “حكومة الاقليم أكدت ان الاستقطاع هو لشهر واحد فقط بسبب الأزمة المالية، واذا تكرر الاستقطاع فنحن نرفضه، ويجب حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية والتوصل لاتفاق سريع لآن الوضع العام وخاصة الاقتصادي وحركة السوق في كردستان شبه مشلولة”.وتظاهر العشرات من الكوادر الصحية امس الثلاثاء في السليمانية وقطعوا طريقا رئيسيا احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 50 يوما.

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