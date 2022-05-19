حزب طالباني يرفض استيلاء بيشمركة حزب بارزاني على آبار نفط كركوك

حزب طالباني يرفض استيلاء بيشمركة حزب بارزاني على آبار نفط كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الخميس , موقف حزبه إزاء استيلاء قوات تابعة للبيشمركة على حقول ( باي حسن ) وابار أخرى في محافظة كركوك, نافيا مشاركة البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني بهذه العملية.وقال السورجي في تصريح صحفي, ان ” الاتحاد الوطني الكردستاني موقفه واضح إزاء قضية النفط ويعده ملك للشعب العراقي كما حدده الدستور الاتحادي”، مؤكدا “رفض الحزب لاي تجاوز على المنشات النفطية والابار سواء كانت في كركوك او الإقليم من جهة محددة ” .وأضاف ان ” موقف حزبه إزاء عملية استيلاء من قبل قوات تابعة للبيشمركة على حقول ( باي حسن ) وابار أخرى في محافظة كركوك من جهة محددة مرفوض”.ونفى السورجي “مشاركة البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني بهذه العملية ويؤكد بان الحزب مع الاتفاق بين حكومة المركز والاقليم وكذلك مع قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بنفط الإقليم “.

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