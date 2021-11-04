حزب طالباني يرفض الانسحاب الأمريكي من العراق

حزب طالباني يرفض الانسحاب الأمريكي من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الخميس، أن انسحاب القوات الأمريكية هذا التوقيت أمر خاطئ.وقال فقي في حديث صحفي، إن “الانسحاب الأمريكي في هذا التوقيت يعد أمرا خاطئا وغير مقبول، ولابد من عدم الاستعجال بهذا الملف”.وأضاف أن “تحركات داعش الأخيرة تثبيت حاجة العراق للوجود الأمريكي في الوقت الحالي، ويجب التأني بتطبيق قرار الانسحاب في الوقت الحالي”.

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