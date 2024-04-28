حزب طالباني يرفض تأجيل انتخابات الإقليم

حزب طالباني يرفض تأجيل انتخابات الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني احمد الهركي،الاحد، ان “الموقف العام حول اجراء الانتخابات بالوقت الحاضر فيه غموض ، مشيرا الى “اعتراضات بعض الأحزاب الكردستانية بمقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني على قانون انتخابات الإقليم والتلويح بعدم المشاركة والمطالبة بالتاجيل “.وأضاف انه “رغم هذه الاجواء الا انه لن يستطيع احد ان يخالف ما اقرته المحكمة الاتحادية، فخالفتها يعني مخالفة  الدستور”.وكان القيادي في حزب العدالة الإسلامي الكردستاني النائب السابق سليم همزة استبعد اجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المحدد بسبب معارضة الأحزاب التقليدية لقرار المحكمة الاتحادية بسبب إلغاءها لمقاعد كوتة المكونات.

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