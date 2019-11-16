حزب طالباني يرفض تحويل النظام إلى رئاسي

حزب طالباني يرفض تحويل النظام إلى رئاسي
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- اعرب الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، عن رفضه لتحويل النظام السياسي من برلماني الى رئاسي، مبينا ان تحويل النظام يمهد لعودة شخصية شبيهة بصدام حسين وخسارة المكون الكردي لاهم منصب.وقال القيادي بالاتحاد نصر الله السورجي في تصريح  صحفي،ان “المكون الكردي بجميع احزابه يرفضون اجراء التعديل الدستوري على حساب مكتسابتهم الدستورية”.وأضاف السورجي، ان “تعديل النظام من برلماني الى رئاسي لا يعد ضرورة بل هو مرفوض تماما من الجانب الكردي بسبب فقدانه اهم المناصب فضلا عن تقليص اعداد النواب سيقلص اعداد الممثلين الكرد في البرلمان ويسهم في تمرير الاغلبية القوانين دون توافق”، مبينا ان “النظام الرئاسي يسهم في عودة الدكتاتورية ويأتي بشبيه لصدام حسين”.واشار الى ان “الحل الامثل هو اجراء مفاوضات سياسية طويلة مع جميع الكتل السياسية للتوصل الى اتفاق بشان التعديل الدستوري وما هي المواد ممكنة التغيير دون المساس بالتوافق السياسي بين المكونات”.

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