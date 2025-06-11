حزب طالباني يرفض تهديدات حزب بارزاني للحكومة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم

حزب طالباني يرفض تهديدات حزب بارزاني للحكومة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخباررالعراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، الاربعاء، أن حزبه يرفض التصريحات الصادرة من داخل الإقليم والتي تتضمن تهديدات لبغداد.وقال سورجي في تصريح صحفي، إن “التهديد لا يُعد وسيلة مجدية لحل أزمة الرواتب، ويجب اعتماد لغة الحوار والتهدئة بدلاً من التصريحات التصعيدية”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يضع ثقته بالمحكمة الاتحادية ويعوّل على قراراتها، خلافاً لبعض الجهات الكردية التي كانت تشكك بها، فقد كنا دائماً نؤمن بها وندعم ما يصدر عنها”، مشيراً إلى أن “الأمل معقود على الجلسة المقبلة للمحكمة لإنهاء أزمة الرواتب، ويجب على الطرفين، بغداد وأربيل، الالتزام بما تقرره المحكمة”.

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