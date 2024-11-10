حزب طالباني يرفض شمول “الدواعش” بالعفو العام

حزب طالباني يرفض شمول “الدواعش” بالعفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قالت المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية سوزان منصور ، اليوم الأحد، الخوض بتفاصيل شمول الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بقانون العفو العام.وقالت منصور في حديث صحفي، ان” الخوض بتفاصيل شمول الإرهابيين بالعفو امر مرفوض، مبينة انه من “المعيب شمول المنتمين إلى داعش الإرهابي بقانون العفو”.وأضافت أن ” العالم أجمع يعرف الجرائم التي ارتكبها داعش الإرهابي”، مشيرة إلى أن “إطلاق سراح الارهابيين اجحاف بحق عوائل الشهداء والجرحى”.وتابعت، انه ” نرفض الخوض بتفاصيل شمول الإرهابيين مهما كان انتمائهم لداعش الإرهابي بقانون العفو العام “.

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