حزب طالباني يرفض نتائج الانتخابات

حزب طالباني يرفض نتائج الانتخابات
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل، اليوم الاثنين، رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت أمس، فيما قرر تقديم شكاوى لمفوضية الانتخابات.وذكر المكتب في بيان ، أن “مكتب الاتحاد الوطني يمتلك أدلة أن أربعة من مرشحيه فازوا في الانتخابات ولكن تم التلاعب بنتائجهم”.وأضاف “نحن في الاتحاد الوطني نرفض كامل العملية الانتخابية في أربيل وننتظر نتائج الشكاوى، التي قدمناها للمفوضية”.وأشار مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى أن الاتحاد لديه أدلة أيضاً أن “دوائر 3-4 كان التزوير فيها واضحاً جداً”.

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