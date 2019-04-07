حزب طالباني يشكر حزب بارزاني على منحه وزارة العدل

حزب طالباني يشكر حزب بارزاني على منحه وزارة العدل
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني ، الاحد، انه توصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على منحه وزارة العدل في حكومة المركز لحل الخلاف بشأن حكومة إقليم كردستان الجديدة.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “الديمقراطي اتفق مع الاتحاد على منحه وزارة العدل لحسم ملف إكمال حكومة إقليم كردستان الجديدة”، لافتا إلى إن “الاتحاد عقد اجتماع لغرض طرح المرشحين واختيار الأنسب لتقديمه لمجلس النواب العراقي”.وأضاف أن “الاتحاد سيعلن بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة عن مرشحه لوزارة العدل بعد الانتهاء من الاجتماع المنعقد بين قيادته”، مبينا أن “الحزبين توصلا إلى تفاهمات كبيرة بشأن حكومة الإقليم وسيتم تشكيلها بأسرع وقت”.يذكر ان حزب بارزاني هو القرار في كردستان وهو من يمنح المناصب للاحزاب الاخرى.

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