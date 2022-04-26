حزب طالباني يشكو من فساد مالي وإداري في نينوى

حزب طالباني يشكو من فساد مالي وإداري في نينوى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شكا مسؤول مركز تنظيمات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل، نصر الله سورجي، الثلاثاء، من الفساد المالي والإداري المستشري في محافظة نينوى، مشيرا الى أن المحافظة وصلت الى مرحلة اصبح فيها القوي يأكل الضعيف.قال سورجي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إنه “في نينوى كل شيء موجود؛ فساد إداري وتنافس حزبي، والقوي يأكل الضعيف وهذا أمر مفروغ منه، ولنضرب مثالاً ونحن بصدد تشكيل حكومة نينوى المحلية فأن قسماً من الأحزاب يريد الاستئثار بحصة الأسد فيها”.وأضاف سورجي، أنه “ذهب في الأيام القليلة الماضية إلى محافظ نينوى وتحدث معه بموضوع تشكيل حكومة نينوى الجديدة، ولفت نظر المحافظ إلى أن لدى الكرد عضوين في مجلس المحافظة برغم عدم وجود مجلس لكن كتمثيل في المحافظة بحسب السابق عدد المقاعد الكلي 31 مقعداً، لا نريد أقل ولا أكثر لتمثيلنا في حكومة المحافظة المحلية دون انفراد جهة معينة لحفظ حقوق مكوناتها”.

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