حزب طالباني يصرّ على إشراف المفوضية العليا في بغداد على انتخابات الإقليم

حزب طالباني يصرّ على إشراف المفوضية العليا في بغداد على انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، اصراره على اجراء الانتخابات النيابية في كردستان تحت اشراف المفوضية العليا للانتخابات المركزية. وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي، إن “التصريحات الصادرة من الحزب الديمقراطي الكردستاني او حكومة الاقليم بشأن تحديد موعد الانتخابات غير مجدية بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء تمديد برلمان الاقليم وتحويل الحكومة لتصريف اعمال”.وأضاف، ان “المفوضية العليا المركزي في بغداد هي من ستحدد الموعد النهائي على الانتخابات وهي من ستشرف عليها وتعلن النتائج “. وأشار السورجي، الى ان “الإشراف على الانتخابات في الاقليم من قبل بغداد هام جدا وسيحول المسار السياسي في كردستان وسيمنح الاحزاب الكردية الحرية في الانتخابات”.

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