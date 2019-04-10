حزب طالباني يصر على أن يكون النظام في الإقليم برلمانيا

أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان اقليم كردستان، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، الأربعاء، 10 نيسان، 2019، ان حزبه سيشارك في جلسات البرلمان التي ستعقد اليوم رغم الاعتراضات الكبيرة التي يبديها على تعديل قانون رئاسة الإقليم.

وقال كريم في حديث صحفي له اليوم: إن “الاتحاد الوطني يصر على ان يكون نظام الحكم في الاقليم نظاما برلمانيا مشابها لما موجود في بغداد ويكون ذلك عن طريق وضع دستور دائم لاقليم كردستان يتم من خلال الاستفتاء بين المواطنين”.

واضاف ان “جلسة البرلمان اليوم ستشهد تمرير تعديل قانون رئاسة الاقليم وان كتلة الاتحاد ستشارك في الجلسة ولكن يجب ان يكون لنا تمثيل في رئاسة الاقليم بمنصب نائب الرئيس وهناك اتفاق بين الديمقراطي وحركة التغيير على تمرير القانون”.

وكان برلمان الاقليم قد أخفق بعقد جلسته السابقة لتمرير مشروع قانون رئاسة الإقليم، إثر انسحاب 3 كتل من القاعة النيابية، من بينها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ما أدى في النهاية الى رفع الجلسة.

وأعلن لطيف شيخ عمر، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء (3 نيسان 2019)، التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي حول تشكيل الحكومة الاقليم.