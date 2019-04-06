حزب طالباني يصوت على اتفاقيته مع حزب بارزاني حول توزيع حصص المناصب

السليمانية/شبكة أخبار العراق- صوت المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني السبت (6 نيسان 2019)، خلال اجتماعه في السليمانية بالموافقة على اتفاقيته مع الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان.

وافاد مصدر مطلع حضر الاجتماع،إن “المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، صوت بالموافقة على الاتفاقية السياسية مع الديمقراطي الكردستاني”.

ولفت المصدر الى أن “الاتحاد الوطني، سيعقد مساء اليوم، اجتماعاً ثانياً لمجلسه القيادي لمناقشة اختيار المرشحين للمناصب الحكومية في حكومة الإقليم”.

وكان لطيف شيخ عمر، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أعلن، الأربعاء (3 نيسان 2019)، التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي حول تشكيل الحكومة الاقليم.