حزب طالباني يطالب الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة

حزب طالباني يطالب الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، ان وضع المنطقة وتطورات الأحداث فيها وعلى الساحة السورية يحتم على أحزاب الاقليم الاسراع بحسم موضوع الحكومة الجديدة في كردستان، لمواجهة أي تحديات قد تحصل.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “الأزمات التي تعيشها المنطقة وخصوصا تطورات الوضع السوري على الارض تحتم على الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الإسراع بتشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة”.واضاف ان “الحكومة الجديدة من شأنها مواجهة اي تداعيات وتحديات لهذا الظرف المتأزم في منطقة الشرق الأوسط والتطورات التي قد تحصل في قادم الايام، خصوصا مع تسارع وتيرة الأحداث”.وبين ان “هناك اجتماعات متواصلة بين الحزبين المذكورين من اجل الخروج بحكومة جديدة تلبي تطلعات المواطن الكردي وفق البرنامج الحكومي، حيث ان الظرف الراهن يحتم الإسراع بحسم الامور المتعلقة بالحكومة المقبلة في كردستان”. 

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