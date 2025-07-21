حزب طالباني يطالب بإخراج القوات التركية من العراق

حزب طالباني يطالب بإخراج القوات التركية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الاثنين، بخروج القوات التركية من العراق وإخلاء مواقعها بعد زوال ذريعة وجود حزب العمال الكردستاني.وقال الشيخ رؤوف في تصريح صحفي، إن “حزبه سعى بجدية وعزيمة لجعل عملية السلام شاملة وجادة، بهدف إنهاء هذا الملف والتوصل إلى تفاهمات مشتركة لتنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال، مع وجود إرادة لدى تركيا لتكون عملية السلام شاملة وتشمل جميع الأطراف”.وأضاف، “نعتقد أن هناك تدخلات مستمرة من تركيا وبعض الأطراف الأخرى في الشأن العراقي، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا من قبل الجميع”.وأكد أن “على تركيا فتح صفحة جديدة تقوم على المصالح المشتركة، وتستند إلى احترام سيادة الدول، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التبادل التجاري بين الإقليم والمركز من جهة، وبين تركيا من جهة أخرى”. يُذكر أن حزب العمال الكردستاني أعلن في وقت سابق، في مراسم رسمية، بدء مرحلة تسليم السلاح وإنهاء حقبة من القتال المسلح استمرت لأكثر من 40 عاماً مع القوات التركية. 

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