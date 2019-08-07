حزب طالباني يطالب بالإسراع في حسم الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل

حزب طالباني يطالب بالإسراع في حسم الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي ، الاربعاء، ضرورة ان تقوم حكومة اقليم كردستان بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية لمعالجة المشاكل العالقة بينهما.وقال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريحات صحافية، إن بعض الاطراف السياسية اصبحت من المعارضة وبدأت باستغلال ملف الخلاف النفطي بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ضد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مضيفا بما ان الكرد يحتاجون عادل عبدالمهدي وهو ايضا يحتاج الى دعم الكرد، على حكومة اقليم كردستان بدء حوار شامل مع الحكومة الاتحادية واذا امكن التوصل الى اتفاق مناسب يصب في مصلحة جميع الاطراف.وتابع: يجب حسم ملف النفط بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية سريعا لان موازنة العام 2020 ستأتي الى مجلس النواب في الشهر العاشر من العام الحالي ويجب على النواب الكرد ان يعلموا على اي اساس سيتم التعامل مع الموازنة هل سيتم تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية ام لا؟”.

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