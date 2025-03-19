حزب طالباني يطالب بانسحاب القوات التركية من شمال العراق

حزب طالباني يطالب بانسحاب القوات التركية من شمال العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي ،الأربعاء، إلى انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، مؤكداً أن استمرار وجودها أو بقاء عناصر حزب العمال الكردستاني يشكل خرقاً للقانون الدولي.وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان “السبب الرئيسي لتواجد القوات التركية في شمال العراق كان وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ومع إعلان زعيم الحزب عبدالله أوجلان قرار حل التنظيم ونزع السلاح، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار القوات التركية داخل الأراضي العراقية”.وأكد أن “القواعد العسكرية التركية في شمال العراق يجب إخلاءها على الفور”، مشدداً على ان “أي تواجد عسكري تركي أو لعناصر الحزب من الآن فصاعداً يُعتبر انتهاكاً لسيادة العراق وانتهاكاً للقوانين الدولية”.وطالب بـ”سحب القوات التركية من الأراضي العراقية وممارسة الضغط على الحكومة لحسم هذا الملف بشكلٍ نهائي”.يذكر أن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، قد وجه دعوة تاريخية لحل الحزب وتسليم الأسلحة. 

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