حزب طالباني يطالب بتعديل قانون انتخابات الإقليم

حزب طالباني يطالب بتعديل قانون انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، تعديل قانون الانتخابات في إقليم كردستان وتحويله من دائرة واحدة لأربع دوائر على عدد المحافظات الموجودة.وقال السورجي في تصريح  صحفي،، أن “الأحزاب الكردية تسعى لجعل انتخابات الإقليم على أربع دوائر وليس دائرة واحدة يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مشيراً إلى أن “الدائرة الانتخابية الواحدة تحصد أصوات غير نظيفة لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأضاف أن “هناك اربع محافظات كردية واربع أحزاب كردية تسعى لجعل هذه الانتخابات داخل اربع دوائر على عدد محافظات الإقليم لضمان حرية التصويت وذهاب الأصوات لمن يستحقها”.وبين أن “الاتحاد ومن معه من الأحزاب الكردية تحاول أن تمرر هذه الانتخابات بشفافية عالية”، مطالباً “بتعديل قانون الانتخابات في الإقليم”.وحدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق، الأول من شهر تشرين الأول لعام 2022 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان.

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