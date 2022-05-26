حزب طالباني يطالب بسرعة تشريع قانون النفط والغاز

حزب طالباني يطالب بسرعة تشريع قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الخميس، على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي لما له من أهمية إنهاء أي خلاف بين المركز والاقليم.وقال في حديث صحفي، إن “المحكمة الاتحادية سمحت لبرلمان كردستان أن ينظم قانون النفط والغاز في الإقليم والتعامل مع ثروته النفطية شريطة أن لا يتعارض مع الدستور أو مع القوانين الاتحادية”.واضاف، أن “كردستان بحاجة لتنظيم ملف تصدير الطاقة في ظل استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية حاليا خصوصا وأن قانون النفط والغاز الاتحادي مازال حبرا على ورق ولم يتم تشريعه ولا مخرج من الأزمة الحالية سوى بتشريع قانون ينظم النفط والغاز”.وتابع ان “تنظيم العلاقة مع المركز امر لابد منه لأن استمرار الخلاف في كل عام سيما قبل تشريع أي موازنة ينعكس سلبا على مواطني الإقليم خصوصا مايتعلق برواتبهم “.

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