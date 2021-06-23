حزب طالباني يطالب بكتابة دستور للإقليم لغرض الانفصال عن العراق

حزب طالباني يطالب بكتابة دستور للإقليم لغرض الانفصال عن العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان ، وجود فراغ دستور في الاقليم، داعين الاطراف السياسية الى التوافق صوب صياغة الدستور.وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كردستان زياد جبار لوسائل اعلام كردية  ان دستور اقليم كردستان من المواضيع المهمة والحساسة، موضحا، ان اقليم كردستان لم يستطع  كتابة دستوره، رغم ان الكرد شاركوا في كتابة الدستور العراقي بعد عامين فقط من سقوط النظام المباد.واضاف: ان لجنة تشكلت في الدورات البرلمانية السابقة بشأن الدستور، وكتبت 74 مادة لكن توقف العمل لظروف طرأت، مشيرا الى ان كتابة الدستور تتطلب، ايجاد توافق سياسي، ومن ثم بعد مصادقة برلمان كردستان عليه، يقدم لاستفتاء عام والانفصال عن العراق.واكد ضرورة ان يكون الدستور لجميع شعب كردستان، وليس لاطراف السياسية في اقليم كردستان فقط.وكانت مدينة السليمانية قد شهدت قبل يومين، ملتقى بعنوان ” ” نحو دستور ديمقراطي لاقليم كردستان”، بمشاركة واسعة من الاكاديميين والقانونيين والسياسيين.

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