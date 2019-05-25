حزب طالباني يطالب حكومة كردستان إلى الالتزام بالاتفاق النفطي مع بغداد

حزب طالباني يطالب حكومة كردستان إلى الالتزام بالاتفاق النفطي مع بغداد
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، حكومة إقليم كردستان الى تطبيق بنود الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد, مشيرا الى ان الاتفاق ينص على التزام الطرفين بتنفيذ البنود.وقال عضو المجلس القيادي بالاتحاد اريز عبد الله في تصريح  صحفي، إن “على بغداد واربيل الالتزام ببنود الاتفاق النفطي بينهما وعدم تحميل مواطني الإقليم المسؤولية”.وأضاف عبد الله، أن “قطع رواتب موظفي كردستان وامتناع حكومة الاقليم عن تسليم 250 إلف برميل يوميا إلى شركة سومو سيعيد الأوضاع إلى المربع الأول ويخلق أزمة اجتماعية وإنسانية للمواطنين”.وأوضح عبد الله أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير جاد في تطبيق العقوبات ضد مواطني الاقليم الا انه سيطالب الاقليم بتطبيق قانون الموازنة دون تاخير”.

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