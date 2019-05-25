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صحيفة:العائلة البارزانية تعرض 10 ملايين دولات لمن يؤمن عودة “كريم” إلى أربيل
حزب طالباني يطالب حكومة كردستان إلى الالتزام بالاتفاق النفطي مع بغداد
رئيس الوزراء هو الفاسد الأول والشريك الأكبر في الفساد
صاروخ لقيط يفجر البطولات الوهمية
عثمان يدعو حكومة كردستان بتوحيد موقفها مع بغداد حيال الصراع الأمريكي الإيراني
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حزب طالباني يطالب حكومة كردستان إلى الالتزام بالاتفاق النفطي مع بغداد
نائب كردي:بغداد لايمكنها قطع رواتب موظفي كردستان حتى وأن لم ترسل إيرادات النفط
كردستان..حظر استيراد الدجاج من 27 دولة
صحيفة:العراق أجبر واشنطن على استمراره باستيراد الكهرباء والغاز من إيران
مصدر مسؤول:زيارة مساعد وزير الخزانة الأمريكية إلى بغداد ” تحذيرية”
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الفقر والتفكك الأسري وراء مشاركة النساء في العمليات الإجرامية
في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
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إيران تدفع بتعزيز الدور الروسي في العراق بدلا من الولايات المتحدة
الدبلوماسية الفاشلة..سفراء أحزاب الفساد في المقدمة
الشعب العراقي يسخر من قرار مجلس محافظة بغداد بزيادة ارتفاع السياج الحديدي للجسور لمنع الانتحار!
زيارة عبد المهدي للسعودية لن تضر إيران
عبد المهدي قدم العراق “كبش فداء” لإيران..إلغاء الرسوم مثالاً
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
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- اذاعة INN