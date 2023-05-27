حزب طالباني يعلن عن حضوره لجلسة التصويت على قانون الموازنة

حزب طالباني يعلن عن حضوره لجلسة التصويت على قانون الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، السبت، عن وجود تباين بين الأحزاب الكردية تجاه المواد المتعلقة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة العامة.وقال الهركي في حديث  صحفي، إن “مواقف القوى السياسية الكردية من موضوع الخلاف حول المواد المتعلقة بإقليم كردستان مازالت متباينة مما انعكس ذلك على قرار حضور النواب لجلسة التصويت داخل اللجنة المالية لإكمال المناقشات النهائية”.وأضاف، ان ” نواب الاتحاد الوطني في اللجنة المالية وقعوا على الموازنة خلال جلسة الخميس الماضي، فيما انسحب ممثلي الديمقراطي والاتحاد الإسلامي بسبب اعتراضهم على تعديل الفقرتين 13 و14 من مشروع قانون الموازنة “.وأشار الهركي الى “وجود مؤشر لحضور نواب الاتحاد الوطني لجلسة اللجنة المالية اليوم، الا انها ما زالت غير مؤكدة”.ووصفت حكومة إقليم كردستان، أمس الجمعة، التغييرات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون الموازنة بـ “غير الدستورية، مشددة على أنها لن تلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق مع حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وبلغت نسبة العجز 64.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.

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