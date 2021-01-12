حزب طالباني يغلق المركز الثقافي التابع له عقب الحفل التأبيني بذكرى مقتل سليماني

حزب طالباني يغلق المركز الثقافي التابع له عقب الحفل التأبيني بذكرى مقتل سليماني
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 كركوك/شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد الوطني الكوردستاني، إغلاق المركز الثقافي التابع له في محافظة كركوك، وذلك عقب تنظيم المحافظ والحشد الشعبي، في المركز حفل تأبين بذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وقائد قوات الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.وقال محمد عثمان مسؤول الاتحاد الوطني في كركوك ، “نعم تم إغلاق المركز، وتغيير اثنين من المسؤولين فيه”، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل.إلا أن مصدراً مسؤولاً أفاد، أن الإدارة المركزية للإتحاد الوطني في السليمانية قررت إغلاق المركز الثقافي في كركوك إلى إشعار آخر، بعد تنظيم الحفل التأبيني، وما تضمنه من مراسم وضعت الإتحاد بموقف “حرج”، خاصة تدنيس العلم الأمريكي.

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