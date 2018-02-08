حزب طالباني يقرر عدم الترشح لنوابه الحاليين للانتخابات البرلمانية العراقية

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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ،الخميس، ان مركز السليمانية للاتحاد الوطني قرر عدم ترشح النواب الحاليين للحزب للانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.وذكر المصدرفي اتصال هاتفي مع “شبكة اخبار العراق”:ان ” هناك ستة برلمانيين للاتحاد الوطني عن المحافظات ومركز السليمانية، ومنهم ريزان شيخ دلير وبختيار شاويس قدموا السيفيات الخاصة بهم للترشح للانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.وتابع ،ان” القرار المتخذ في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كان بعدم احقية أي برلماني حالي في مجلس النواب بالترشيح للانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراؤها في أيار المقبل “.