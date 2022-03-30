حزب طالباني يقرر عدم مشاركته في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

حزب طالباني يقرر عدم مشاركته في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الأربعاء، التأكيد على عدم حضور حزبه لجلسة اليوم.وقال آلي في تصريح  صحفي، إن “حزبه لم يقدم مرشحا آخر غير المرشح برهم صالح لرئاسة الجمهورية وهو يتمسك به”.وأضاف أن “اتصالات بافل طالباني مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كانت طبيعية وباب المفاوضات مفتوح، لكن لنا خياراتنا واستحقاقنا الذي يجب أن يحترم”.

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