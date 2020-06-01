حزب طالباني ينتقد دعوات التظاهر التي اطلقها ساشوار عبد الواحد

بغداد/شبكة أخبار العراق- رد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، الاثنين، على الدعوة التي اطلقها الأمين العام لحراك الجيل الجديد، ساشوار عبد الواحد، إلى تنظيم احتجاجات “الخلاص من السلطة الحاكمة” في إقليم كردستان.وقال فقي في، حديث صحفي، إن “التظاهرات هي حق دستوري وقانوني، والشعب من حقه المطالبة بحقوقه المشروعة، ولكن يجب ان لا يُستغل الأمر من جهات سياسية تريد إثارة الوضع الحالي”.وأضاف، أن “على تلك الجهات السياسية أن تعي حجم الخطر الصحي، والوضع العام يحتاج الى التكاتف والتعاون ونحن لا نعارض التظاهرات من أية جهة كانت، شرط أن تكون بعفوية دون تبني أطراف سياسية متهمة بالفساد والسرقة لتلك التظاهرات، لتستخدمها كنوع من أنواع التحريض”.وفي وقت سابق من اليوم، دعا الأمين العام لحراك الجيل الجديد، ساشوار عبد الواحد، إلى تنظيم احتجاجات “الخلاص من السلطة الحاكمة” في إقليم كردستان الأسبوع المقبل.وقال عبد الواحد عبر تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “أطلقنا نداءً لتنظيم احتجاجات (الخلاص من السلطة الحاكمة) في إقليم كردستان بمشاركة مختلف الفئات المقهورة والمحرومة للشعب خلال الأسبوع المقبل”.وأضاف عبد الواحد، أنه “لا يمكن البقاء متفرجاً أكثر إزاء عقود من الفشل والفساد وهدر الثروات كشفت اللثام عنها بشكل واضح الجائحة التي حلت بنا مؤخراً”.