حزب طالباني ينفي إنضمامه لتحالف الثبات الوطني

حزب طالباني ينفي إنضمامه لتحالف الثبات الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الأربعاء، انضمام حزبه لتحالف مع قوى الإطار التنسيقي تحت مسمى الثبات الوطني.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني ليس مع أي توجه، ونحن مع توافق المكونات، ولم ننضم مع أي تحالف”.وأضاف أنه “منذ البداية أردنا أن نبعد أنفسنا عن خارطة التحالف ولانقسم البيت الشيعي، أو نكون طرفا في ذلك، وهذه هي سياسة الاتحاد الوطني دائما وأبدا”.

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