حزب طالباني ينفي التخلي عن منصب رئاسة الجمهورية

حزب طالباني ينفي التخلي عن منصب رئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- نفى الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين،عن وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشان التخلي عن رئاسة الجمهورية مقابل حصوله على محافظ كركوك، موضحا، ان الاتفاق بين الطرفين متوقف على حسم القوى الشيعية في تشكيل الحكومة.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي، إن “ قبول الاتحاد الوطني الكردستاني التخلي عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل دعم الاخير لاستلام محافظ كركوك غير صحيح”.واضاف السورجي، ان “الديمقراطي لم يبلغ الاتحاد لغاية الان مطالبته باي منصب وما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماعين سابقين في اربيل والسليمانية على انتظار ما يجري في بغداد والتوافق بين القوى الشيعية”.وأشار الى ان “القوى الكردية ستدخل موحدة الى مجلس النواب ولا يمكنها اعلان تأييد أي طرف شيعي على حساب الاخر .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *