حزب طالباني ينفي انتخاب بافيل ولاهور طالباني لرئاسة الحزب

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نائب:الكتل السنية والكردية تفرض أسماء معينة على علاوي كوزراء في حكومته
جعفر: حكومة علاوي ستكون تحت سيطرة تحالفي سائرون والفتح
مع الأسف..الغانمي:سيبقى الجيش حامياً للعملية السياسية ولولا سليماني والمهندس لضاع العراق!!
جبهة الإنقاذ:لن نشترك في حكومة علاوي
مسرور :دعمنا لحكومة علاوي مشروطة بتنفيذ “الحقوق”
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وزارة الصناعة تعلن عن قدرتها في إنتاج المدافع والراجمات
حزبي طالباني وبارزاني:المناصب لاتهمنا بقدر تنفيذ الإتفاق النفطي والمالي المبرم مع عبد المهدي
المالية النيابية:تعديلات جديدة على القانون
طالباني:تعهد لنا وزير الزراعة الاتحادي في حل مشاكل فلاحي كردستان
النزاهة تضبط ستة مليارات دينار لمجلس محافظة ديالى الملغي خلافا للضوابط
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باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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