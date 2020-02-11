حزب طالباني ينفي انتخاب بافيل ولاهور طالباني لرئاسة الحزب

حزب طالباني ينفي انتخاب بافيل ولاهور طالباني لرئاسة الحزب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المشرف على اجتماعات المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عدم انتخاب الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني.وقال مصطفى جاورش في مؤتمر صحفي اليوم، إن “المجلس القيادي صوت على نظام الرئاسة المشتركة للحزب ولم يتم تسمية أي أحد لتولي المنصبين”.ودعا جاورش وسائل الاعلام، إلى “عدم بث الاخبار دون دقة”، مشددا على “ضرورة استقائها المعلومات من المصادر الرسمية”.وذكر مصدر مطلع، اليوم، أنه تم التصويت على اختيار بافيل طالباني ولاهور شيخ جنكي للرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني بـ٧٠ صوتا في اجتماع المجلس القيادي العام للحزب.

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