حزب طالباني ينفي تبادل “الكراسي” بين الكرد والسنّة لرئاستي الجمهورية والبرلمان

حزب طالباني ينفي تبادل “الكراسي” بين الكرد والسنّة لرئاستي الجمهورية والبرلمان
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الثلاثاء، التوصل لتفاهم مع الأطراف السنية لتبادل منصبي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب.وقال فقي إنه “لم يجر أي تفاهم بهذا الصدد، ومازال الكرد يتمسكون بمنصب رئاسة الجمهورية، ولن يتم استبداله بمنصب رئاس البرلمان كما يشاع في وسائل الإعلام”.وأضاف أن “مايجري الحديث عنه هو فقط تصريحات إعلامية لم يتم بحثها على مستوى القيادات، كون مثل هكذا موضوع يحتاج لأجماع القادة الكرد في مختلف الأحزاب”.وكان نواب وشخصيات سياسية قد أكدوا وجود تفاهم بين الكتل السنية والكردية على تبادل مناصب الرئاسات، بحيث تكون رئاسة الجمهورية للمكون السني ورئاسة البرلمان للمكون الكردي خلال الدورة المقبلة.

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