حزب طالباني ينفي تبادل “الكراسي” بين الكرد والسنّة لرئاستي الجمهورية والبرلمان

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المالية النيابية:المشاريع الاستثمارية ستتوقف حتى إقرار موازنة 2022
حزب بارزاني:مرشحوا حزبنا تعرضوا إلى مضايقات في المناطق”المختلف عليها”!
مصدر:القيادات القديمة لحزب طالباني ترفض تجديد الولاية الثانية لبرهم صالح
نائب سابق: الحلبوسي يستغل منصبه وموارد الدولة لدعايته الانتخابية
نائب كردي:(12) ألف متقاعد فضائي في الإقليم
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السودان..اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية
الحرس الثوري:أمريكا دولة ضعيفة مهزومة في طريقها للموت
القوات الإسرائيلية تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من الـ(6) الفارين من سجن جلبوع
أمريكا تدعو باقي الدول العربية إلى التطبيع مع إسرائيل
فرنسا “منزعجة” من صفقة الغواصات النووية بين أمريكا وإستراليا وبريطانيا
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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