حزب طالباني ينفي ترشح (عمر البرزنجي) لرئاسة الجمهورية والحوارات مقطوعة مع حزب بارزاني

حزب طالباني ينفي ترشح (عمر البرزنجي) لرئاسة الجمهورية والحوارات مقطوعة مع حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى الاتحاد الوطني غياث السورجي , الأربعاء , وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي على تمرير مرشح عمر البرزنجي كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية بدلال عن برهم صالح.وقال السورجي في تصريح  صحفي, ان ” الحوارات واللقاءات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مقطوعة نهائيا وعلى كافة المستويات منذ مدة بسبب إصرار الديمقراطي على الاستحواذ لمنصب رئاسة الجمهورية ” .وأضاف انه ” لا يوجد أي اتفاق سابق مع الديمقراطي بشان مرشح منصب رئاسة الجمهورية ” , نافيا ان ” وجود اتفاق بينه وبين الحزب الديمقراطي في حال عدم الاتفاق على مرشح من احد الحزبين لمنصب رئاسة الجمهورية اللجوء الى المرشح عمر البرزنجي كمرشح توافقي” .وأشار السورجي إن ” الاتحاد ينتظر قرار المحكمة اليوم وان ابوابه مازالت مفتوحة للحوار ومع أي جهة سياسية كردية ” واعلن سفير العراق لدى قطر عمر البرزنجي ترشحه لرئاسة الجمهورية بعد التوافق بين القوى الكردية على تمريره في البرلمان.

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