حزب طالباني ينفي فقدان مقعد نيابي له في صلاح الدين

حزب طالباني ينفي فقدان مقعد نيابي له في صلاح الدين
آخر تحديث:

 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- نفى الاتحاد الوطني الكوردستاني المنضوي مع حركة التغيير ضمن قائمة التحالف الكوردستاني فقدان مقعده النيابي في صلاح الدين.وقال نائب مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين حسن محمد احمد في حديث صحفي، إن “الأنباء التي تحدثت عن فقدان مقعدنا في الدائرة الانتخابية الثانية في طوز خرماتو لصالح مرشح الفتح محمد كريم البلداوي عارية عن الصحة ويتفوق مرشحنا كريم شكور محمد الذي نال 12 الفاً و150 صوتا بفارق 400 صوت عن أقرب منافسيه.وأكد أحمد أن جميع الطعون حيال المراكز والمحطات الكوردية حسمت بالعد والفرز اليدوي ومطابقة 100٪ ولاتوجد اي طعونات تغير النتائج.وحصل الاتحاد الوطني على مقعد نيابي في الانتخابات الأخيرة في صلاح الدين ضمن الدائرة الانتخابية الثانية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *