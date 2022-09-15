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عمار:لدينا مقعدين في البرلمان ولكن وجودنا “مؤثر” في العملية السياسية
حزب طالباني ينفي وجود إتفاق مع حزب بارزاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية
مصدر نيابي:لقاءات صدرية إطارية ” سرية” من المستوى الثاني للتحضير للحوار
الخارجية الأمريكية:سنتعامل مع الحكومة العراقية الجديدة سواء إطارية أو صدرية
المحكمة الاتحادية ترد الدعوى بشأن دستور الإقليم
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المستشار “الفني” للكاظمي:نسبة التضخم تضاعفت 11 مرة والفائض المالي بلغ 25 تريليون دينار
المالية النيابية:نـ”تابع” تطبيق قانون الأمن الغذائي مع الجهات ذات العلاقة
نائب كردي:برلمان الإقليم لايعرف شيئاً عن إيرادات بيع النفط والغاز من قبل حكومة البارزاني
تحالف الفتح:الكاظمي منح الإقليم (3) تريليون دينار خلافا للقانون
نائب:أموال الأمن الغذائي ذهبت إلى جيوب قادة الأحزاب المتنفذة
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