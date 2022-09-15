حزب طالباني ينفي وجود إتفاق مع حزب بارزاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

حزب طالباني ينفي وجود إتفاق مع حزب بارزاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الخميس، عدم وجود اي مستجدات بشأن ملف رئاسة الجمهورية، مبينا أن كل ما يشاع بشأن المحادثات “زوبعة إعلامية”.وقال خوشناو في حديث  صفي، إن “المباحثات لا تزال في نفس المنطقة وان كل ما يبث بهذا الجانب محض اشاعات ونامل ان نصل الى دعم مرشحنا برهم صالح في المرحلة المقبلة”.واضاف أن “الاتحاد الكردستاني يأمل بالحصول على دعم برهم صالح من قبل الحزب الديمقراطي، وعليه سنبدي مرونة بعدة ملفات”، مبينا ان كل ما يحدث هو محض زوبعة اعلامية فقط”.

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