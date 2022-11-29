حزب طالباني ينفي وجود إتفاق مع حزب بارزاني حول حسم وزارتي الإسكان والبيئة

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مصدر سياسي:(17) مليار دولار قيمة السرقات التي حصلت في بعض الوزارات في سنة واحدة
نواب أكراد:معاناة الشعب الكردي لاتوصف في ظل حكومة حزبي بارزاني وطالباني الفاسدة
الحكومة الإطارية توافق على تأسيس شركة “المهندس” للمقاولات والتجارة العامة ترتبط بالحشد الشعبي
المالية النيابية:نحتاج إلى تريليون دينار في حال زيادة رواتب المتقاعدين ..وهناك رد بالإمكان تأمينها من سرقات زعماء الإطار
المالية النيابية:إقرار موازنة 2023 في شهر آذار المقبل
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الجولة الثانية من المونديال العالمي في قطر..(4) مباريات لهذا اليوم
اليوم..مواجهات نارية ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم
اليوم ..مواجهة بين السعودية وبولندا ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم
تعرّف على مواجهات كأس العالم لكرة القدم ليوم الخميس 24/11
تعرف على مباريات اليوم الأربعاء ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
الأحزاب الكردية ترفض حكم العائلة البارزانية وتدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للإقليم
مصدر أمني:ميليشيا متنفذة وراء حرائق مطار بغداد الدولي
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- اذاعة INN