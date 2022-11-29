حزب طالباني ينفي وجود إتفاق مع حزب بارزاني حول حسم وزارتي الإسكان والبيئة

حزب طالباني ينفي وجود إتفاق مع حزب بارزاني حول حسم وزارتي الإسكان والبيئة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، الثلاثاء، وجود اتفاق حول وزراتي البيئة الاعمار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، متهما الأخير بالسعي للتفرد في السلطة. وقال كاكائي في حديث صحفي، إنه “لا يوجد أي اتفاق حول منصبي البيئة والاعمار بين الحزبين الكرديين والامر متروك لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حسم حقيبتي الوزارتين”، مؤكدا أن “الديمقراطي يسعى الى التفرد في السلطة من خلال المواقف التي اتخذها عبر العديد من المواقف”. وأضاف، أن “الاتحاد الكردستاني يريد ان يكون جزء من الحكومة من اجل خدمة المواطن العراقي”، مشيرا إلى أن “حقيبة وزارة البيئة هي من استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني”. وتابع، أنه “لا يوجد أي اتفاق بين الحزبين الكرديين على حسم مناصب الوزارتين، واتخذ الاتحاد موقف ترك الحسم الى حكومة بغداد في تحديد لمن ستسلم الوزارتين في نهاية المطاف”. وكانت وسائل اعلام قد نشرت في وقت سابق من اليوم عن وجود اتفاق مبدئي على اعطاء وزارة الاعمار للحزب الديمقراطي الكردستاني ووزارة البيئة للاتحاد الوطني الكردستاني.

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