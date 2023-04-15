حزب طالباني ينفي وجود خلافات داخل قياداته

حزب طالباني ينفي وجود خلافات داخل قياداته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، السبت، وجود انشقاقات أو خلافات داخل قيادة الحزب.وقال سورجي في حديث صحفي، إن “العلاقة بين نجلي طالباني بافل وقوباد ممتازة جدا، ولايوجد أي خلاف بينهم”.وأضاف سورجي، أن “الحزب الديمقراطي ووسائل إعلامه هم من يحاولون إثارة المشاكل ولكن الخلاف داخل قيادتهم وداخل عائلة بارزاني”، مبيناً ان “في الاتحاد القيادة مركزية لرئيس الحزب بافل طالباني الذي منذ انتخابه رئيسا وحيدا للحزب، والأمور طبيعية جدا”.

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