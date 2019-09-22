حزب طالباني يهدد بـ”تعليق”مشاركته في حكومة مسرور بشأن منصب محافظ كركوك

حزب طالباني يهدد بـ”تعليق”مشاركته في حكومة مسرور بشأن منصب محافظ كركوك
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- هدد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، بتعليق مشاركته بحكومة إقليم كردستان، موجها رسالة إلى الحزب الديمقراطي بشأن منصب محافظ كركوك.وأفاد مصدر خاص، إن “الاتحاد الوطني أرسل رسالة للحزب الديمقراطي يؤكد فيها امتعاضه وغضبه على عدم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتنصيب محافظ كركوك”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني أكد انه سيتخذ خطوات عديدة منها تعليق مشاركته في حكومة الاقليم اذا لم تنفذ الاتفاقية الخاصة بكركوك”.وذكر عضو تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، هدايت طاهر، بوقت سابق، أن الحزب الديمقراطي لايزال يضع الشروط والعراقيل على بعض الاسماء التي يتم طرحها، مردفا لكن بالرغم من ذلك فأن الاتحاد الوطني مايزال يتبع المرونة في المفاوضات.وأكد، أن شرط الاتحاد الوحيد لتسمية مرشحيه والمشاركة في الكابينة الحكومية هو تسمية المحافظ واجتماع في مجلس محافظ كركوك في نفس عقد جلسة برلمان الاقليم.

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