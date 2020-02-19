حزب طالباني يهدد علاوي بعرقلة تمرير حكومته

حزب طالباني يهدد علاوي بعرقلة تمرير حكومته
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب جوان احسان، الأربعاء، بوضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة في حال عدم الاستماع لمطالب الكيانات السياسية وبينها الكرد.وقالت احسان في تصريح صحفي، انه “تم الاجتماع مع جميع الاطراف السياسية من الشيعة والسنة والكورد عدا ائتلاف سائرون”، مبينة أن “المحور الرئيسي للاجتماع كان حول ايجاد الية للمشاركة في حكومة اتحادية تمثل جميع القوى السياسية وكافة المكونات العراقية، وان تكون على مستوى ثقة الشعب والرد على مطالب المتظاهرين”.واضافت احسان، ان “الوفد الكردي اعلن بكل شفافية بحضور غالبية القوى السياسية خلال الاجتماع، انه لا يمكن القبول بوضع شخص يمثل اقليم كردستان دون الرجوع الى النواب الكرد ودون الرجوع الى القوى التي تمثل شعب كردستان”.وتابعت، انه “من الناحية اللوجستية والمبدئية يجب على علاوي الاستماع الى الكيانات، وفي حال عدم الاستماع، فان هناك احتمال من وضع الحكومة تحت المسؤولية او خلق عراقيل امام تشكيلها وبالتالي تكون الحكومة ضعيفة اذا ما شكلت ولن تكون بمستوى هذه المرحلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *