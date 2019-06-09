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حزب طالباني يُبشر الشعب الكردي بأنه سيشارك في حفل “تنصيب” بارزاني رئيسا للإقليم
الحسيني:فصائل الحشد المتواجدة في ديالى تابعة لمنظمة بدر سنعزز أمن المحافظة من خلالها!!
بين إلقاء القبض والإفراج على كريم وعبعوب الحكومة تكشف عن سوءاتها
الأمم المتحدة:70% من المخلفات الحربية غير المنفلقة ما زالت تحت الأنقاض في المناطق المحررة
حزب طالباني:خلافاتنا مع حزب البارزاني حول المناصب فقط
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الاقتصاد النيابية: الحكومة تهدر المال العراقي من أجل أرضاء البارزاني
تقرير فرنسي:إحراق سلة الحبوب الرئيسية في العراق لمنع الاكتفاء الذاتي
مصدر:توجه برلماني لفتح ملفات فساد وفشل حكومة عبد المهدي
حزب طالباني يتهم حزب بارزاني وراء حرائق مزارع كركوك
وزارة النقل: خط بري يربط العراق بدولة أرمينيا عبر إيران!
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
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- اذاعة INN