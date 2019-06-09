حزب طالباني يُبشر الشعب الكردي بأنه سيشارك في حفل “تنصيب” بارزاني رئيسا للإقليم

حزب طالباني يُبشر الشعب الكردي بأنه سيشارك في حفل “تنصيب” بارزاني رئيسا للإقليم
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، لطيف شيخ عمر، الاحد، ان الاتحاد سيشارك في مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني، رئيساً للاقليم غداً الاثنين.وقال عمر في تصريح صحفي “، إن “وفدا من المكتب السياسي سيشارك في مراسم اداء نيجيرفان بارزاني اليمين القانوني كرئيس لاقليم كردستان وذلك بناء على دعوة رسمية من الحزب الديمقراطي الكردستاني”.واوضح أنه “تقرر في اجتماع اليوم الأحد، مشاركة وفد رفيع رسمياً في مراسم أداء رئيس إقليم كوردستان القسم القانوني”.واضاف أن “وفد الاتحاد المشارك سيضم كلاً من نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، كوسرت رسول علي، وأعضاء المكتب السياسي، حاكم قادر وعمر فتاح وأرسلان بايز”.

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