حزب طالباني:14% حصة الإقليم في الموازنة مقابل تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية للمركز

حزب طالباني:14% حصة الإقليم في الموازنة مقابل تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية للمركز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رهن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الأربعاء، ان حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية مرهونة بعدة شروط والمحادثات الجارية بين الأطراف.وقال السورجي في تصريح صحفي: إن” هناك شبه اتفاق نهائي على منح الإقليم نسبة 14% في موازنة 2023، مقابل التزام كردستان بتسليم البيانات الرسمية الخاصة ببيع النفط، او تسليمه الى شركة تسويق النفط سومو في بغداد”.وأضاف، ان ” تسليم حكومة الإقليم للعائدات والبيانات الرسمية الخاصة ببيع النفط الى بغداد، يقابله التزام من قبل حكومة المركز بشأن دفع ديون شركات الاستخراج المترتبة على كردستان”.وتابع السورجي، ان “هناك توافق على نسبة 14% كحصة لإقليم كردستان في موازنة 2023″، مشيرا الى ان ” الامر متروك الى مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة في الفصل”.وأعلنت شركة سومو، في وقت سابق، اتخاذها إجراءات تسويقية وإبلاغ جميع الشركات العالمية بعدم شراء النفط الخام من كردستان، فيما شددت على أن حكومة الإقليم ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية على بطلان جميع العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم بشأن استخراج وتصدير النفط الخام.

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