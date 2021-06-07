حزب طالباني:32 قرية غادرها سكانها في دهوك جراء القصف التركي

حزب طالباني:32 قرية غادرها سكانها في دهوك جراء القصف التركي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، الاثنين، عن عدد القرى التي هجرها سكانها في محافظة دهوك بسبب العمليات التركية.وقال ورهان في تصريح صحفي، إنه “من مجموع 32 قرية في ناحية كاني مآسي التابعة لقضاء العمادية، نزح سكان 17 قرية إلى مناطق مختلفة، بسبب استمرار العمليات التركية شمالي العراق”.وأضاف أن “المئات من أهالي تلك القرى تركوا مزارعهم واضطروا للنزوح باتجاه مركز الناحية، نتيجة استمرار القصف التركي، وأيضا اتخاذ القوات التركية لبعض القرى كمصدات دفاعية”.وأشار ورهان إلى أن “استمرار العمليات التركية في تلك المناطق ينذر بكارثة على المستوى الزراعي، كون هذه القرى تشكل نسبة كبيرة في الموارد الزراعية للإقليم”.

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