حزب عربي:لا بوادر في تشكيل حكومة كركوك المحلية

حزب عربي:لا بوادر في تشكيل حكومة كركوك المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الامين العام لحزب الهدف الوطني اسماعيل الحديدي،الأحد، ان تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك سيأخذ أكثر من وقته.وقال الحديدي، في حديث  صحفي،انه “لا يوجد اي بوادر او اتفاق من قبل كتل سياسية، بشأن تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك وعبور هذه المرحلة التي اعطت مؤشرا للقوى السياسية والنظام السياسي بانها ستطول”.واضاف ان “حزبه لا يمانع مقترح التركمان بشأن تدوير منصب المحافظ بين المكونات الكردية، والعربية، والتركمانية، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي توافق بشأن تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة لعبور هذه المرحلة”.واشار الى ان “مقترح تدوير منصب محافظ كركوك بين المكونات الاساسية في المحافظة مقترح ناجح ويسير في خطى الديمقراطية”.

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