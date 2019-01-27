حزب عطاء يجدد تمسكه بالفياض لوزارة الداخلية

حزب عطاء يجدد تمسكه بالفياض لوزارة الداخلية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- جددت حركة عطاء بزعامة فالح الفياض، الأحد، تمسكها برئيسها فالح الفياض كمرشح وحيد لوزارة الداخلية، مشيرة وجود جهود حثيثة لاقناع المعترضين على توليه المنصب.وقال النائب عن الكتلة منصور المرعيد في تصريح صحفي له اليوم، إنه “لا يمكن طرح أي اسم بديل عن الفياض مالم يعرض للتصويت داخل مجلس النواب”، معتبرا أن “المعارضين لتولي الفياض لهذا المنصب كونه شخصية قوية وحازمة”.وأضاف المرعيد، أن “جميع الحوارات والنقاشات بين البناء والاصلاح تخص وزارة الداخلية وهناك جهود حثيثة لإقناع المعترضين استيزار الفياض للداخلية”، مؤكدا أن “الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني ستشهد تمرير جميع الوزارات المتبقية”.وكان النائب عن تحالف البناء فاضل جابر أكد في تصريح سابق أن التوافق والتناغم بين تحالفي الفتح وسائرون ينفي وجود صفقة سياسية لتمرير فالح الفياض لوزارة الداخلية.

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