حزب عطاء يطالب مجلس النواب باقرار قانون أصحاب الجنسية المزدوجة

حزب عطاء يطالب مجلس النواب باقرار قانون أصحاب الجنسية المزدوجة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي، الثلاثاء ، مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون يمنع حملة الجنسيات الأخرى تبوؤ مناصب عليا في الدولة،وقال الفوادي في تصريح صحفي، انه ” لا يوجد قانون في العراق لغاية الان يمنع المسؤولين ممن يحملون جنسيات أجنبية تسنم مناصب حكومية أو وزارية “.واضاف أن ” أعضاء مجلس النواب يطمحون إلى إقرار قانون منع حملة الجنسيات المزدوجة ممارسة أي مهام حكومية سواء كانت تنفيذية أو تشريعية “.واوضح الفوادي ان ” هناك توجه لإقرار قانون منع حملة الجنسيات الغير عراقية تبوؤ مناصب عليا في الدولة خلال الفصل التشريعي الحالي “.

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