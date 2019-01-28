حزب علاوي يدعو إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى العام القادم

حزب علاوي يدعو إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى العام القادم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا حزب الوفاق الوطني برئاسة اياد علاوي، الاثنين، الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وتحديد مطلع العام المقبل 2020 موعداً لها لأجل تدارك “الاخطاء الكبيرة” التي رافقت الانتخابات النيابية وعدم تكرارها .وقال الحزب في بيان ، إن “المفوضية الحالية لن تستطيع ادارة عملية انتخابية نزيهة وشفافة بسبب القصور الكبير في ادائها، وما رافق الانتخابات الماضية من شبهات تزوير وتلاعب أكدها مجلسا الوزراء والنواب السابقين”.ودعا الحزب الى “اعادة تقييم عمل مجالس المحافظات ووضع اسس جديدة لها واسناد مهمة ادارة انتخاباتها الى القضاء”، محذراً من أنه “لافائدة من اجراء اي عملية انتخابية باشراف المفوضية الحالية وقانون الانتخابات الحالي غير المنصف”.واشار الحزب إلى “المذكرة التي بعثها اياد علاوي الى القيادات ورؤساء الكتل والأحزاب والقوى السياسية في شهر اب من عام ٢٠١٦ والتي دعا خلالها لتغيير مفوضية الانتخابات واسناد ادارتها الى القضاء”، معتبرا انه “لو استمعت القوى السياسية الى تلك النصيحة لما وصل بنا الحال الى ما وصل اليه اليوم”. 

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