حزب علاوي “يدعو” إلى تسليم ملف المساءلة والعدالة إلى القضاء
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا حزب الوفاق الوطني العراقي، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، اليوم الأحد، القضاء العراقي لتسلم ملفات المساءلة والعدالة منعاً من اخضاعها للأجندات الحزبية والطائفية،وقال الناطق الرسمي للحزب هادي الظالمي في بيان له: “طالعنا بأسف البيان الذي صدر عن هيئة المساءلة والعدالة، ردا على تصريح سابق لأمين سر حزب الوفاق الوطني العراقي ضياء المعيني”، مشيراً إلى أن “البيان كان مخيبا للآمال وتضمن مغالطات تدعو للقلق وتثير التساؤلات حول استقلالية الهيئة ومسؤوليتها”.وبين الظالمي، أن “محكمة التمييز سبق وأبطلت آلاف القرارات الصادرة عن الهيأة مما يثبت خللا واضحا في إجراءاتها، ويمنح المشمولين بقراراتها والقوى السياسية والمجتمع المدني حق الاحتجاج السلمي والقانوني، وهو مالم يخرج عنه تصريح المعيني”.وأضاف، أن “قرارات الهيئة جوبهت برفض من الشارع بسبب انتقائيتها، وما تظاهرات السماوة بالأمس عنا ببعيد، وهو ما يدعو للتساؤل عن صحة الادلة التي تحتكم لها ومدى خضوعها وموافقتها للقانون، خصوصا وان صفة العدالة التي الحقت باسمها (هيئة المساءلة والعدالة) توجب عليها التعامل بحذر وبروح العدل الحقيقي”.وتابع، الظالمي، أن “حزب الوفاق الوطني العراقي يؤكد دعواته السابقة بضرورة إحالة ملف المساءلة والعدالة الى القضاء لتكون له الكلمة الفصل في هذا الجانب وكضمان لمنع تسييس هذا الملف أو اخضاعه لغايات أو اجندات حزبية أو طائفية”.وختم بالقول، إنه “من المعيب والمخجل حقا ان تلجأ الهيئة للتعامل مع كل نقد يصدر تجاهها بإصدار تصريحات أو تلميحات منفصلة، وكيل الاتهامات جزافا وكذبا بارتباط منتقديها بحزب البعث، وإضفاء العصمة على قراراتها، وهو ما يذكرنا بنهج شمولي بائد اعتمد سياسة (لا أريكم الا ما أرى)، لا يتوافق مطلقا مع أجواء الديمقراطية وحرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون”.