حزب قادمون يرفض تأجيل الانتخابات

حزب قادمون يرفض تأجيل الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد حزب قادمون للتغيير، الثلاثاء، رفضه القاطع بتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في شهر تشرين الاول المقبل.وحذر الأمين العام لمشروع قادمون للتغيير حسين الرماحي، خلال استقباله وفدا من بعثة الأمم المتحدة ببغداد (يونامي)، في حديث ، من “الأجندات التي تسعى إلى تأجيل الانتخابات”، مؤكدا أن “لا خيار أمام الأزمة السياسية القائمة منذ أعوام الا بتغيير الوجوه وفسح المجال أمام غير المجربين”.من جهته ابدى الوفد الأممي، دعمه “لكل المشاريع الوطنية التي من شأنها تحقيق الاستقرار في العراق”، مضيفا، أن “بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تأمل أن تكون المشاركة واسعة ودقيقة في الانتخابات، وهو الأمر الذي تدعمه الأمم المتحدة بقوة”. 

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